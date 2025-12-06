Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой

Певица Лариса Долина впервые вышла на сцену после интервью о скандале с квартирой, которое она дала программе «Пусть говорят» на Первом канале. Об этом сообщает Super.

Артистка выступила на «Песне года 2025», исполнив песню «Я буду любить тебя». Издание отметило, что зрители встретили звезду тепло.

Уже в конце ноября россияне принялись «отменять» Ларису Долину за дело с ее квартирой в Москве. Небывалую критику в адрес певицы вызвал тот факт, что суд вернул ей жилье после истории с мошенниками, однако оставил покупательницу без денег и купленного ею имущества.

В интервью на Первом канале певица заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала разбирательства в суде она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела, из-за чего так долго молчала. Помимо этого, Долина рассказала, что мошенники следили за ней и ее детьми.