Собчак прокомментировала слова Авербуха про 15-летнюю Арзамасову

После интервью у Собчак фигурист подвергся критике за слова «15 лет – это уже не ребенок, это уже женщина. У нее все было» об актрисе Елизавете Арзамасовой, на которой он женился, когда той было 25, а ему 47.

– С точки зрения этики, если вы понимаете, что человек сказал что-то такое, что в будущем несет для него сильные репутационные риски, вы это уберете?

Например, расфорсилась история с Авербухом, где он – видно, что в контексте – неосторожно сказал про возраст своей супруги. И как будто бы человек был в каком-то опасном положении.

Вы же на монтаже понимали, что это будет большая репутационная потеря. Вы принимаете решение, что это нужно оставить на суд зрителей?

– Давайте так. Если говорить конкретно об этом выпуске. Я не понимала и сейчас не понимаю… И считаю, что это была история высосанная немножко из пальца.

А уж если говорить до конца откровенно, и я думаю, это будет интересно, и Илья это может подтвердить. Конкретно этот выпуск я ему отправила, чтобы он посмотрел заранее. Потому что он очень переживал.

И он его полностью – у меня есть вся переписка – он одобрил. И потом благодарил за этот выпуск. У него не осталось никакого негатива. И он сам видел все это. Если бы он попросил это убрать… Так как я тоже не считала, что в этом есть что-то… Для меня это не был момент какой-то сенсации. Он это видел, и он это утвердил, – сказала Собчак в шоу «Натальная карта».