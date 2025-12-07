Дмитрий и Полина Дибровы воссоединились ради сына в день его рождения

Дмитрий и Полина Дибровы уверенно доказывают всем, что хорошие отношения после развода возможны. В личном Telegram-канале экс-супруга телеведущего показала совместные фото и видео. Бывшие возлюбленные воссоединились ради наследника — накануне их средний сын Фёдор отпраздновал 12-летие.

Вся семья Дибровых собралась за столом. Дмитрий трогательно высказался, заметив, что они с Полиной были первыми, кто увидел Фёдора, и поднял бокал за наследника.

Напомним, Дмитрий Дибров и Полина Диброва официально развелись 20 сентября. После 16 лет брака женщина ушла к бизнесмену Роману Товстику, с которым изменила телеведущему. Сообщалось, что она вместе с детьми переехала в дом неподалёку, чтобы сыновья — 15-летний Александр, 11-летний Фёдор и 10-летний Илья — могли видеть отца.

