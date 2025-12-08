Киркорова раскритиковали за слова о Пугачевой

Актриса Яна Поплавская раскритиковала народного артиста России Филиппа Киркорова, назвавшего Аллу Пугачеву «королевой эстрады». Соответствующий пост она разместила в Telegram-канале.

Поплавская опубликовала видео, на котором Киркоров со сцены называет Пугачеву «певицей номер один» и «королевой отечественной эстрады» на протяжении последних 50 лет.

«Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами», — возмутилась актриса.

Артистка указала, что Пугачева является супругой поддерживающего Украину комика Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она также напомнила, что певица называла порядочным человеком первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в России террористическая организация) Джохара Дудаева и признавалась в том, что ее брак с Киркоровым был фиктивным.

Поплавская назвала Киркорова «королем голых вечеринок» и предположила, что после скандала артист решил «отмывать» других.

«В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам. А там и до Пугачевой недалеко», — заключила она.

Ранее лидер музыкальной группы «Дюна» Виктор Рыбин заявил, что Пугачева обязана своей славой авторам ее песен, которые «создали для нее эту жизнь».