Поплавская возмущена словами Киркорова о Пугачевой

Яна Поплавская в телеграм-канале выложила видео, где Филипп Киркоров во время вручения премии «Итоги года „Яндекс Музыки“» высказался об Алле Пугачевой, назвав бывшую жену королевой отечественной эстрады.

Поплавская крайне негативно относится к покинувшим Россию знаменитостям. Она напомнила, что Филипп Киркоров высокого мнения о Примадонне, которая уехала из страны и оскорбила соотечественников, пишет издание passion.ru.

«Киркоров превозносит Пугачеву. „В этому году 50 лет, как она королева нашей эстрады. Это Алла Пугачева“. Это он о беглой хриплой певичке, которая предала Россию, назвав россиян холопами. О той, которая оправдала террориста Дудаева. О жене иноагента, который всей душой поддерживает Украину. <…> О Пугачевой, которая призналась, что их брак с Киркоровым был фиктивным, на потеху публике. <…> Киркоров демонстрирует свою преданность Пугачевой, предательнице Родины, оправдательнице террористов», — возмутилась актриса.

Поплавская заявила, что певец, который и сам был в центре громких скандалов, теперь пытается «отмыть» Аллу Пугачеву.

«Король „голых“ вечеринок, который сам едва „отмылся“ от позора, теперь решил, что может „отмывать“ других. Вот к чему приводит всепрощение и протекция власть имущих. В Новый год смотрите Киркорова по всем каналам — его „Голубые огоньки“ уже анонсируют Первый и НТВ. А там и до Пугачевой не далеко», — считает Поплавская.

