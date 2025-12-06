Милявская призналась, что не стала бы звездой без Цекало

Союз Лолиты Милявской и Александра Цекало, продлившийся без малого полтора десятка лет, распался в 2000 году. Развод был скандальным. Лола обвиняла Сашу в том, что он творил финансовые махинации за ее спиной и оставил ее практически ни с чем.

С тех пор прошло четверть века и, хотя экс-супруги по-прежнему не общаются, Милявская признает важность творческого союза с Цекало в их молодые годы. В одном из последних интервью она сказала, что если бы не встретила его, то, возможно, никогда бы не стала настоящей звездой, пишет СтарХит.

«Если бы не он, не моя сильная нелюбовь к нему, неприязнь, которая почему-то вылилась в любовь, в приязнь, в большую творческую жизнь, а потом в абсолютную ненависть… Если бы не этот человек, я бы не пришла в шоу-бизнес. Поэтому, что бы ни было, всегда говорю ему спасибо. Это было наше обоюдное энергетическое слияние: мы были нищие, как церковные мыши, ничего за нами не было, никого не было, и этот шанс мы использовали оба. Этому шансу я говорю спасибо!», — констатировала исполнительница.

Лолита Милявская, которая отметила 14 ноября 2025 года 62-летие, за свою карьеру прошла путь от участницы дуэта «Академия» до успешной сольной артистки. Она выпустила восемь альбомов, участвовала в многочисленных телепроектах и спектаклях, но ее карьера сопровождалась скандалами и отменами концертов. Несмотря на трудности, Милявская продолжает выступать и участвовать в различных проектах.