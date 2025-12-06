Соседов объяснил, почему народ ополчился на Долину

Сергей Соседов прокомментировал ситуацию, в которой оказалась Лариса Долина. Музыкальный критик уверен, что народное негодование долго назревало.

К примеру, Сергей рассказал о поведении Долиной на «Суперстаре», пишет URA.RU.

«Мы сидели рядом, но во время записи она ни с кем из нас особо не общалась. Больше молчала и сидела в своем телефоне. Я у нее даже спросил: „Лариса, кто вам звонит и пишет без конца?“. Она сказала, что это она играет в „Эрудит“. Конечно, это было некрасиво. Я был поражен! Я же не играл ни в какую игру, уткнувшись носом в аппарат. А она сидела рядом со мной и демонстративно играла в „Эрудит“. Но она всем видом показывала, что не хотела ни с кем из нас разговаривать», - сообщил Соседов.

Соседов считает, своим поведением Лариса Александровна сама настраивала против себя многих.

«Журналисты сколько мне раз жаловались на Долину, что она высокомерная, надменная. Я ее всегда старался защитить. Говорил, что она такая холодная по своей природе и со всеми так разговаривает. Все время находил какие-то хорошие качества», - рассказал критик.

Но певица Соседова не привечала, и даже игнорировала.

«Считает, видимо, что ей все должны. Она ни на одно свое выступление меня не приглашала. Хотя я о ней много хорошего говорил. Да, я бывал на концертах Долиной. Но меня на них приглашала не она, а руководство залов или пресс-служба организаторов. Я считаю, что это много говорит о ней. Она, наверное, думает: „Мало ли, что обо мне сказал Соседов. Он и должен так говорить“. Нет, не должен. Совсем не должен», - резюмировал музыкальный критик.

В шоу «Пусть говорят» Долина сообщила, что в течение трех лет поэтапно вернет Полине Лурье деньги за покупку квартиры.