Цыганова резко отозвалась об интервью Долиной

Накануне Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» рассказала историю о том, как стала жертвой мошенников. Певица в ходе беседы даже расплакалась.

Как и многие россияне, Вика Цыганова посмотрела ток-шоу на федеральном канала. По мнению Цыгановой, шоу больше напоминает цирковое представление, а не попытку найти справедливость, пишет СтарХит.

«Казус не Долиной, а совести и реальности. Ну что, маразм крепчал! Ларису Долину попытались отмыть через интервью на Первом канале. Рассказали людям, что ее обманули мошенники при помощи паспорта Человека-паука (за кого они вообще народ держат?). Уже даже страшно комментировать весь этот бред. Это за пределом добра и зла. Уровень самомнения Долиной поражает. Надо было тогда уж прямую линию сразу организовывать, как у Путина. В общем, ожидаем на „Голубом огоньке“ трио Долиной, Собчак и Киркорова с песней „Погода в доме“, а также дуэт Долиной и Инстасамки „За деньги — да!“», — написала Виктория в микроблоге.

Долина совершила критическую ошибку: одна деталь еще больше разозлила народ

Напомним, квартиру за более чем 100 миллионов рублей Долина продала прошлым летом. Заключив сделку с Полиной Лурье, певица отправила деньги аферистам. Поняв, что ее обманули, артистка подала иск в суд, чтобы вернуть недвижимость. В результате суд встал на ее сторону, обязав Лурье передать истице квартиру. Дело дошло до Верховного суда. Схема, по которой артистка смогла вернуть себе квартиру, получила название «схема Долиной».