Эксперт сообщил, как быстро Долина сможет собрать 112 миллионов

Леонид Дзюник подсчитал, за сколько корпоративов певица Лариса Долина сможет собрать 112 млн рублей, которые с нее требует незадачливая покупательница ее квартиры Полина Лурье.

Дзюник считает, что за новогодний концерт певица может заработать до 10 млн рублей.

«То есть, если брать по максимальной планке, если она будет откладывать весь заработок, то 10-11 концертов, может, и за новогодние корпоративы соберет. Если меньше, то потребуется больше времени», — сказал продюсер.

И совершенно спокойно, уверен Дзюник, Долина может собрать эту сумму за год, пишет АиФ.

Певица Лариса Долина не уточнила, в какие сроки намерена вернуть деньги за квартиру Полине Лурье. Об этом РИА Новости заявила адвокат покупательницы Светлана Свириденко.