Собчак рассказала об отношениях с бывшим мужем

Ксения Собчак в эфире шоу «Натальная карта» на VK Видео поговорила об отношениях с бывшим мужем Максимом Виторганом. За Максима Виторгана Ксения Собчак вышла замуж в 2013 году. В браке родился сын Платон. Пара развелась через шесть лет после свадьбы, расставание было достаточно скандальным. Виторган даже подрался с новым избранником жены Константином Богомоловым, пишет издание passion.ru.

Сейчас журналистка признается: в первом супруге ее привлек его интеллект. По мнению Ксении Собчак. Телеведущая призналась, что до сих пор им восхищается. Пара сохранила общение, избегая публичных разборок, ради 9-летнего сына.

«Платон рожден в любви, поэтому у меня с его папой классные отношения. Не понимаю, зачем устраивать после развода разбор грязного белья. Мы с Максимом дружим, все нормально, все общаются и публичных скандалов у нас не было, кроме эмоциональных моментов, но не будем о них», — сказала Ксения.

При этом Собчак отметила, что в потенциальных избранниках ее привлекает эмоциональная холодность и отстраненность, чего не было в бывшем муже.

«Я шизоидный тип мужчин люблю. Первый муж был немного другой», — объяснила телеведущая.

Собчак объяснила, почему сохранила хорошие отношения с Виторганом после развода

Ранее Ксения рассказала о ситуации, когда она отказалась от брака с очень состоятельным человеком и сбежала за неделю до собственной свадьбы к другому.