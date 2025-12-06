Россияне оценили призыв Бутмана помочь Долиной

Игорь Бутман выступил с призывом собрать денег для того, чтобы Лариса Долина смогла вернуть 112 миллионов Полине Лурье. После того, как об этом написали СМИ, жители России стали активно выражать свое мнение в комментариях. Как оказалось, многие внимательно следят за развитием событий.

© РИА Новости

Так, в комментариях под публикацией «Рамблера» развернулась целая дискуссия. Следует отметить, что практически все фолловеры на стороне незадачливой покупательницы. Так, пользователи возмущены предложением музыканта организовать сбор денег.

«Квартиру покупателю добросовестному пусть вернет»; «В поддержку мошенницы собирать бабло? Она еще бабки девушке красивой не вернула»; «Квартиру продала. Деньги получила. Какое дело Покупателя, куда она их истратит, пусть хоть в огороде закапает. Мошенники забрали. Заявление в полицию и жди расследование. Покупатель здесь при чем? Получается: деньги отдала или...... я не в себе была, а потом опомнилась и пошла на сцену бабло рубить. МОЛОДЕЦ», - пишут Wal pop, Аня А. и Москвич.

Владимир Ковалев раскладывает ситуацию по полочкам.

«Согласилась вернуть деньги, как только замаячила судебная перспектива присесть за мошенничество. А теперь это она представит как благородство. Но вот только вопрос. А под воздействием чего она в суде отказалась вернуть деньги. Сейчас как грибы после дождя попрут мошеннические фонды помощи «…».

Пользователь с ником 111 111 переживает за всех граждан, пострадавших от подобной схемы.

«А кто скинется людям, которые оказались в такой же ситуации?»

Певица Лариса Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве Полине Лурье. Полина отказалась.