Работу дочери Кудрявцевой приобрел известный спортсмен

Лера Кудрявцева в микроблоге показывала, как ее дочь Мария изготавливала своими руками поделки из бисера. Позднее работа девочки была выставлена на благотворительный аукцион в гимназии имени Е. М. Примакова. Все средства, собранные от продаж, пойдут на помощь детям, отмечала телеведущая.

Карину Марии выкупил на аукционе хоккеист Александр Якушев. Знаменитый спортсмен отметил талант дочери Леры, пишет gazeta.ru.

Ранее эксперт назвал самых дорогих ведущих новогодних корпоративов. В список вошли Дмитрий Нагиев, Игорь Верник, Марина Кравец, Михаил Галустян и Азамат Мусагалиев, а также Лера Кудрявцева. Проведение вечеринки (до пяти часов) с участием такого артиста обойдется от 3 млн до 7 млн рублей, сообщил ТАСС организатор событий Табриз Шахиди. По его словам, к этой сумме нужно прибавить налоги и райдер.