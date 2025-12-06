Обнародованы сведения о покупательнице квартиры Долиной

Имя Полины Лурье стало известно россиянам вследствие скандала с покупкой квартиры у Ларисы Долиной.

Осенью 2024 года Лариса Долина сообщила, что стала жертвой мошенников. Она продала пятикомнатную квартиру в районе Хамовники, получила за нее 112 миллионов рублей и перевела их на «безопасный счет» третьим лицам…

Суд признал, что певица не осознавала на тот момент собственных действий, и вернул ей квартиру. А Лурье осталась без денег и жилья.

СтарХит пишет, что Полина с отличием окончила факультет социологии МГУ им. Ломоносова, а после ушла в ИТ-сферу, которой ее отец посвятил всю жизнь. В прошлом году выручка компании, где трудится Лурье, составила 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 24 миллиона.

Женщина была замужем за предпринимателем Евгением Лурье, у пары родился сын. После развода ребенок живет с матерью.

У Полины два старших брата и сестра — все также занимают солидные должности в престижных компаниях.

Полина после того, как Лариса Александровна отказалась освобождать квартиру, подала в суд.

Суд различных инстанций дважды отказал пострадавшей.

2 декабря Полина Лурье обратилась с иском в Верховный суд, решение должны вынести 16 числа.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а схема, при которой люди продают квартиру, отдают деньги мошенникам, а затем через суд возвращают себе недвижимость, получила название «эффект Долиной».