Неестественная сдержанность и выученная речь — таким увидели поведение певицы Ларисы Долиной на шоу говорят эксперты по лжи.

Так, врач-психиатр Василий Шуров считает, что речь артистки выглядела тщательно выстроенной совместно с адвокатом и многократно отрепетированной: по его словам, она безэмоционально описывала ситуацию и заявляла, что переживала за детей.

Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов считает, что у Долиной была четко продуманная структура выступления. Он отметил, что интервью представляло собой скорее пример заранее подготовленного самооправдательного повествования, чем спонтанную эмоциональную реакцию человека, столкнувшегося с бедой.

Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на выявлении лжи, обратил внимание на строгий контроль речи со стороны звезды.

— Она начинает говорить заготовленными фразами... И вот здесь, как мне кажется, кроется обман по типу умышленное умолчание. Взгляд опускается вниз и влево. Это контроль речи, заготовленные фразы, легенды... Это значимый сигнал детекции лжи, — заявил Анищенко в беседе с Aif.ru.

В эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».