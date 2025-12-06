«Здесь кроется обман»: эксперты по лжи расшифровали обращение Ларисы Долиной
Неестественная сдержанность и выученная речь — таким увидели поведение певицы Ларисы Долиной на шоу говорят эксперты по лжи.
Так, врач-психиатр Василий Шуров считает, что речь артистки выглядела тщательно выстроенной совместно с адвокатом и многократно отрепетированной: по его словам, она безэмоционально описывала ситуацию и заявляла, что переживала за детей.
Эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов считает, что у Долиной была четко продуманная структура выступления. Он отметил, что интервью представляло собой скорее пример заранее подготовленного самооправдательного повествования, чем спонтанную эмоциональную реакцию человека, столкнувшегося с бедой.
Профайлер Илья Анищенко, специализирующийся на выявлении лжи, обратил внимание на строгий контроль речи со стороны звезды.
В эфире программы «Пусть говорят» Лариса Долина решила вернуть всю сумму Полине Лурье, уплаченную за проданную ей квартиру. Хотя у нее пока нет всех 112 миллионов рублей, она собирается сделать все возможное, чтобы полностью рассчитаться. Кто такая Полина Лурье и чем она занимается — в материале «Вечерней Москвы».