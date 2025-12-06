Бородин обрушился на Долину

Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), обрушился с критикой на Ларису Долину, выступившую после скандала с квартирой в эфире Первого канала. В своем Telegram-канале он написал,что певица «держит народ за дураков».

© ВКонтакте

Лариса Долина в эфире нового выпуска программы Андрея Малахова «Пусть говорят» на Первом канале впервые прокомментировала ситуацию с продажей ее квартиры.

Артистка призналась, что была запугана аферистами, которые угрожали ее родным, а свое молчание объяснила подписанным соглашением о неразглашении.

«Я была в таком шоковом состоянии, что не понимала, как мне жить дальше. Потом, когда начались судебные разбирательства, я в интересах следствия дала подписку о неразглашении», — поделилась Лариса Долина.

Бородин не поверил в искренность певицы.

«Местом для объяснений Долина выбрала эфир Первого канала, где заявила, что не могла комментировать уголовное дело из-за подписки о неразглашении. Странно: дала подписку, а дает как эксклюзив - большое интервью Первому каналу. Может, хватит держать народ за дураков? Люди - не дураки, все понимают», - заявил политик.

Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) призвал наказать Геннадия Хазанова, который продал всю недвижимость в Москве.