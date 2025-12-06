После кончины Юрия Николаева открыли наследственное дело
Открыто наследственное дело после кончины телеведущего, народного артиста России Юрия Николаева. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующие юридические материалы.
Уточняется, что дело ведет нотариус в Москве.
Детей у телеведущего не было, его наследницей является вдова Элеонора Николаева.
О том, что 76-летнего Николаева не стало, сообщил 4 ноября артист балета Николай Цискаридзе.
Юрий Николаев известен про проектам «Утренняя почта», «Утренняя звезда», «Достояние республики», «В наше время», «Честное слово». В 1998 году получил звание народного артиста России.
В середине октября его госпитализировали с затрудненным дыханием. Журналисты утверждали, что первые симптомы недомогания Николаев почувствовал еще 2 ноября: артист обратился за медицинской помощью из-за не спадающей три дня температуры 37,7°C и сильной слабости. Врачи выявили у телеведущего пониженную сатурацию, но от госпитализации он отказался.