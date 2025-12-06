Крид рассказал, что получил травму

Егор Крид сообщил, что серьезно травмировал ногу. На своей страничке в социальной сети 31-летний рэпер опубликовал фотографию, на которой предстал в инвалидном кресле и с забинтованной ногой. В руках музыкант держал кроссовок, пишет издание thevoicemag.

«Небольшие приключения перед полетом. Будьте осторожны и берегите себя!» — прокомментировал снимок Крид. Он отметил, что обошлось без переломов

© Соцсети

Также Егор записал видеоролик, в котором обратился к подписчикам.

«Друзья, всем спасибо за переживания, спасибо всем, кто пишет и желает мне скорейшего выздоровления. Я тут дохромал до самолета, вылетаем в Москву, так что все нормально, не переживайте, чуть-чуть похромаю и все обязательно пройдет, главное, что кости целы. А вы, друзья, обязательно берегите свое здоровье, будьте аккуратны и будьте внимательны», — предупредил артист.

Музыкант поднял цену на свои выступления после скандального концерта, который прошел на стадионе «Лужники», и публичного конфликта с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Он начался с критики концерта Крида на стадионе «Лужники», где были откровенные танцы.