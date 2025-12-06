Слишком поздно: Долиной предрекли невосполнимую потерю

Попытка народной артистки Ларисы Долиной обелить свое имя после грандиозного скандала с квартирой потерпела фиаско. Эксперты уверены: публичное покаяние звезды, прозвучавшее спустя год молчания, выглядит не как искренний порыв, а как холодный расчет, призванный спасти угасающую карьеру.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко в беседе с порталом News.ru заявил, что певица упустила критически важный момент для извинений, и теперь часть аудитории потеряна для нее навсегда.

По мнению эксперта, нынешняя «жертвенная» позиция артистки резко контрастирует с ее поведением в начале скандала, когда она демонстрировала откровенное пренебрежение к общественному мнению.

Лариса Долина расплакалась в эфире федерального канала

«После публичного заявления Лариса Долина никуда не исчезнет... но часть аудитории уже, конечно, потеряна. Ее высказывание было необходимо, но сделано слишком поздно. Она должна была выступить в первые два дня роста этой волны... До вчерашнего эфира она уже успела наговорить много лишнего... Артистка успела сделать определенные действия и сказать некоторые вещи, которые подчеркнули ее сложный характер и надменное отношение к зрителю. Именно это вызвало наибольшее раздражение россиян», — жестко отметил Рудченко.

Критик также усомнился в искренности намерений звезды вернуть деньги пострадавшей покупательнице, усмотрев в этом попытку манипуляции эмоциями людей: «Вчерашние заявления Долиной носят более жертвенный характер. Видимо, ею была выбрана позиция надавить на жалость населения через обвинение в произошедшем мошенников. То, что она хочет отдать деньги Лурье, это хорошо, но не поставлены сроки... Это может занять как пару месяцев, так и растянуться на годы».

Накануне в эфире федерального канала певица впервые раскрыла детали аферы, заявив, что находилась под «гипнозом» преступников. Мошенники, использовавшие дипфейк ректора ее института и фальшивых офицеров ФСБ, убедили звезду продать элитную недвижимость в Хамовниках за 112 миллионов рублей при рыночной цене в 200 миллионов.

Покупательница Полина Лурье, которая законно приобрела жилье, в итоге осталась и без денег, и без квартиры — суды вернули недвижимость Долиной. Сейчас певица публично пообещала возместить Лурье убытки, чтобы «сохранить честь», однако адвокат пострадавшей Светлана Свириденко уточнила: конкретики нет, Долина предлагает рассрочку на три года без компенсации инфляции. Окончательную точку в деле 16 декабря должен поставить Верховный суд.