Шура признался, что планирует подправить имидж

В начале карьеры Александр Медведев, известный публике под сценическим псевдонимом Шура, прославился тем, что ходил без передних зубов.

По молодости он не видел необходимости в том, чтобы менять внешний вид, пишет СтарХит. Однако с возрастом певцу надоел шокирующий имидж, и в 2000-х он привел улыбку в порядок.

С тех пор Шура частый гость на приеме у стоматолога. Он убежден, что каждый человек должен следить за цветом своих зубов. В этом году исполнитель планирует поменять зубы в девятый раз.

«Зубы менял восемь раз уже. Сейчас, перед Новым годом, сделаю себе подарок — вставлю новые зубы. Сейчас тенденции пошли другие — нужны большие, широкие. Я об этом легко рассказываю. Ненавижу людей с желтыми зубами. Поубиваю всех на сцене, у кого они такие», — сказал он в подкасте «Без купюр» на YouTube.

Шура завоевал популярность в 1990-е годы, но проблемы с наркотиками и онкологическое заболевание вынудили его временно покинуть шоу-бизнес в 2002-м. Болезнь заставила его изменить свои взгляды на жизнь и отказаться от вредных привычек.