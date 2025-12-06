Игорь Бутман поддержал Ларису Долину в скандальной истории с продажей квартиры. Музыкант убежден, что в случившемся виноваты мошенники, а пострадавших двое – Лариса Долина и Полина Лурье. И шкал обвинений, обрушившийся на певицу, абсолютно необоснован. От этом пишет ТАСС

Поскольку Лариса Александровна объявила о готовности возвращать Лурье деньги за квартиру, но частями, поскольку не имеет такой суммы, Бутман призвал артистов помочь Долиной собрать 112 миллионов рублей.

Появились подробности мошеннической схемы против Долиной

«Я уверен, что все артисты должны встать на защиту Ларисы Долиной. И если есть мнение, что правосудие несправедливо к человеку, который приобрел у нее квартиру, давайте поможем разобраться и рассчитаться», - заявил он.

Напомним, Долина продала квартиру стоимостью свыше 100 млн рублей летом прошлого года. Полученные от сделки средства артистка передала мошенникам. Осознав обман, певица обратилась в суд и добилась расторжения договора, в результате чего Лурье обязали вернуть недвижимость. Спор дошел до Верховного суда, который еще не вынес решение.