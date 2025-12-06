Экс-супруге Бондарчука грозят двойные штрафы

На Светлану Рудскую, бывшую супругу режиссера Федора Бондарчука, в мировой суд поступили два административных протокола по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок).

© РИА Новости

По информации РИА Новости Светлане грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.

В данный момент суд решил вернуть протоколы об административных правонарушениях должностному лицу. Это может быть связано с техническими ошибками, после устранения которых документы снова направят в суд.

Это не первая история с двойными штрафами у Светланы. Ранее по той же статье ее штрафовали на сумму в 30 тысяч рублей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов рассказал о заработке и репутации телеведущей Светланы Бондарчук после развода с режиссером Федором Бондарчуком.

