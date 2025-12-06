Появились подробности мошеннической схемы против Долиной

В РФ не существует человека с паспортными данными, которые показали народной артистке России, певице Ларисе Долиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Лариса Долина в эфире программы «Пусть говорят» показала фотографию паспорта мошенника, который представился сотрудником Росфинмониторинга.

Журналисты выяснили, что Лукина Андрея Олеговича, родившегося 6 ноября 1989 года в Москве, нет в базе данных среди российских граждан.

Ранее сообщалось, что мошенник прислал артистке фотографию своего паспорта. На снимке оказался мужчина, похожий на Тома Холланда — актера, исполнившего роль Человека-паука в одноименном кино.

Покупательница квартиры Долиной высказалась по делу певицы

5 декабря Лариса Долина дала первое большое интервью после скандала с продажей квартиры. Она высказалась о ситуации с судами за это жилье с покупательницей Полиной Лурье, рассказала о мошеннической схеме, жертвой которой стала, и обратилась к россиянам.