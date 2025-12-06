Страшное «обстоятельство»: названа истинная причина исчезновения Ротару

Советская и украинская певица София Ротару прервала связь с публикой почти четыре года назад, ограничиваясь лишь скупыми реакциями в соцсетях. Многие списывали это на отстраненность или тайную эмиграцию, но реальность оказалась куда сложнее. Выяснилось, что за тотальным молчанием звезды стоит серьезная преграда, о которой семья артистки решилась намекнуть только сейчас. Ротару фактически заложница ситуации, не позволяющей ей выйти к людям, несмотря на огромное желание.

Как сообщает укранское издание "Обозреватель", завесу тайны приоткрыл известный телеведущий и журналист Алексей Суханов. Он сообщил, ссылаясь на доверительный разговор с ближайшим окружением певицы, что Ротару готова и хочет прервать молчание, но прямо сейчас это физически невозможно.

«Я бы хотел записать интервью с Софией Михайловной. Она отказывается. Она очень хочет говорить, но, поверьте мне, сейчас пока есть одно обстоятельство, которое ей мешает. Она не просто так молчит, как мне объяснили», — передал журналист слова родных звезды, подчеркнув драматизм момента.

Суханов особо отметил, что не имеет морального права озвучивать детали этого «обстоятельства», но дал понять: речь идет о состоянии самой артистки. Ранее ведущий уже упоминал, что Ротару пока «не в том эмоциональном и физическом состоянии», чтобы выдержать большое интервью, и ей требуется время, чтобы просто собраться с силами.

Информацию о том, что артистка никуда не сбегала, эмоционально подтверждает и ее младшая сестра Аурика Ротару. Она отвергла появившуюся информацию о «вилле в Италии» или тайной жизни в России. По словам Аурики, София Ротару безвыездно находится в своем доме в элитном пригороде Киева вместе с семьей, глубоко переживая происходящее.

Тем временем в кулуарах шоу-бизнеса продолжают шептаться и о других версиях молчания. Украинские журналисты предполагают, что осторожность Ротару может быть продиктована нюансами с недвижимостью на территориях, которые уже не подконтрольны Киеву.