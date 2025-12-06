Анекдот юмориста Гальцева шокировал первого президента Казахстана

Юморист Юрий Гальцев рассказал, как его шутка шокировала первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Неоднозначную реакцию лидера страны вызвал анекдот про русского и казаха во время приватного выступления в Астане, куда Гельцева доставили срочным рейсом, уточнил артист в эфире шоу «Что было дальше?» на YouTube.

«Я предупредил Назарбаева о скользком содержании зарисовки. Однако он заявил — "давай, тебе все можно". После — вы не поверите, наступила пауза», — раскрыл подробности юморист.

Он добавил, что его выступление, которое по плану должно было занять 15 минут, по просьбе президента продлии до 45 минут. Гальцев заявил, что этот вечер стал одним из самых запоминающихся в его карьере.