«За что меня так судить?»: Долина обратилась к хейтерам

Народная артистка России Лариса Долина прокомментировала критику в свой адрес, которая началась после скандала с продажей квартиры. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на шоу «Пусть говорят».

По словам Долиной, она не заслужила подобных слов, поскольку вся правда о ситуации была неизвестна публике. При этом она поблагодарила тех, кто поддерживал ее в сложное время.

«Желаю, чтобы ни с кем никогда этого не происходило. Даже с теми, кто хейтил меня сейчас, не желаю зла и желаю, чтобы у них никогда не было ничего подобного. <...> За что меня так судить? Правду ведь никто не знал до сегодняшнего дня. А когда ты не знаешь правду, как можно так огульно говорить о человеке», — заявила она.

Скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как певица продала свою квартиру в центре Москвы. После завершения сделки она заявила, что действовала под влиянием мошенников и обратилась в суд. Суд встал на ее сторону и признал сделку недействительной, но при этом не обязал певицу отдать деньги от продажи обратно покупателю. Это вызвало широкий общественный резонанс, а сама Долина стала объектом критики в соцсетях.

Фанаты встали на защиту Долиной

Ранее Долина заявила, что вернет деньги покупательнице своей квартиры.