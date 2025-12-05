Кэти Перри с возлюбленным встретилась с бывшим премьер-министром Японии

Певица Кэти Перри и Джастин Трюдо встретились с экс-премьер-министром Японии Кисида. Об этом сообщает People.

Певица и политик позировали с Кисидой и его женой Юко у рождественской елки в их резиденции. Пара приехала с визитом в Японию.

25 октября фотографы засняли Кэти Перри и Джастина Трюдо в Париже. Тогда знаменитости отправились на кабаре-шоу в Crazy Horse Paris, чтобы отпраздновать день рождения артистки. После мероприятия влюбленные вышли из заведения, держась за руки. Поклонник, поджидавший пару у дверей, подарил поп-исполнительнице розу и поздравил с 41-летием.

25 июня издание TMZ сообщило, что Кэти Перри и актер Орландо Блум расстались после девяти лет отношений. По информации таблоида, актер должен был дебютировать в статусе «холостяка» на свадьбе миллиардера Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес.