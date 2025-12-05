Долина расплакалась в эфире федерального канала

В эфире шоу «Пусть говорят» народная артистка России Лариса Долина выступила с официальным заявлением после громкого скандала с продажей своей элитной недвижимости в Хамовниках.

Певица не смогла сдержать эмоций, рассказывая о том, как стала жертвой мошенников.

«У меня ничего нет! Я осталась без всего», — со слезами на глазах призналась артистка.

В ходе откровенного разговора певица рассказала, что помимо проданной за 112 миллионов квартиры едва не лишилась и загородного дома, однако, по счастью, сделка по его продаже не состоялась.

Лариса Долина приняла «единственное верное решение»

По словам Ларисы Александровны, мошенники применяли настолько изощрённые методы воздействия, что она просто не могла не довериться им. Также певица рассказала, что мошенники вели активную слежку не только за ней, но и за её родственниками, после чего певице поступали скрытые угрозы.

В этой непростой ситуации Ларису Долину поддержала актриса Эвелина Блёданс и пожелала народной артистке наилучшего для неё исхода в этой истории.