Долина раскрыла, сколько билетов на ее концерты сдали зрители на Дальнем Востоке

Народная артистка России Лариса Долина рассказала, что, несмотря на ситуацию вокруг продажи ее квартиры, на концертах на Дальнем Востоке зрители не сдали ни одного билета. Об этом она сообщила в пятницу, 5 декабря, в эфире передачи «Пусть говорят» на Первом канале.

© Вечерняя Москва

Также артистка заявила, что вне зависимости от судебных решений вернет 112 миллионов рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье. Долина назвала решение вернуть деньги за недвижимость покупательнице «единственно верным».

При этом певица не уточнила, когда вернет всю сумму Лурье. Кроме того, звезда призналась, что сейчас этих денег у нее нет.

Полина Лурье же не согласилась на интервью. По ее словам, она не хочет привлекать лишнее внимание к себе и детям, потому что никогда не была публичным человеком. В разговоре с Первым каналом она поблагодарила журналистов и призвала дождаться окончательного решения суда.

После того как суд подтвердил право Долиной на квартиру в Москве, она оказалась в центре общественного внимания из-за «культуры отмены». Поклонники артистки якобы стали массово отказываться от посещения ее выступлений, а крупные компании дистанцировались от артистки, опасаясь репутационных рисков.