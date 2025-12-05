Внучка Пугачевой шокировала своим видом: "Страшно представить, что дальше будет"

Кристина Орбакайте два года назад улетела к мужу в США и больше в России не появлялась. Певица пострадала из-за скандальных высказываний матери — ее концерты отменяли один за одним.

В Америке уже несколько лет живет семья Орбакайте, ее муж Михаил Земцов владеет недвижимостью в Нью-Йорке и в Майами, а дочь Клава ходит в местную школу. Раньше Кристина моталась между Россией и Штатами, а теперь говорит, что счастлива наконец-таки постоянно быть с близкими.

Сейчас Орбакайте с мужем и дочкой отдыхают в Майами. Семейство разместилось в шикарном пентхаусе Земцова. Апартаменты расположены в элитном ЖК на берегу океана, стоимость квартиры оценивается в 7 миллионов долларов (532 миллиона рублей).

Певица на своей странице в соцсети показала, как гуляет с наследницей по городу. Исполнительница хита "Бровки домиком" сфотографировалась с дочкой на фоне ярких граффити. Но внимание публики привлекло не оголенное плечо и роскошное декольте Кристины, а внешний вид Клавдии. В свои 13 лет девочка уже переросла маму, а ведь у Кристины совсем не маленький рост – 173 сантиметра. Видимо, Клавдия пошла в двухметрового красавца-отца.

