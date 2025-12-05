Собчак объяснила, почему сохранила хорошие отношения с Виторганом после развода

© Вечерняя Москва

Несмотря на развод, журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган остались в хороших отношениях. По словам самой Собчак, она до сих пор восхищается своим бывшим мужем.

В новом выпуске шоу «Натальная карта» журналистка раскрыла подробности общения с Виторганом.

— Не понимаю, зачем устраивать после развода разбор грязного белья. Мы с Максимом дружим, все нормально, все общаются и публичных скандалов у нас не было, кроме эмоциональных моментов, но не будем о них, — призналась Собчак.

Также журналистка поделилась, что не ценит в мужчинах яркие и активные черты. По ее словам, ее привлекают «уверенные, но тихие». Особенно она выделяет уровень образованности мужчины и возможность поговорить с ним на разные темы.

— Это ложная история, что самый уверенный человек на тусовке всегда выступит с историей и поприкалывается. Я шизоидный тип мужчин люблю. Первый муж был немного другой, он и есть очень умный человек — уровень образования, возможность говорить на самые разные темы. Это очень важный фактор для меня! Мозг — это самая эрогенная зона в мужчине — поделилась Собчак.

Сейчас же Собчак замужем за режиссером Константином Богомоловым. В ноябре пара отметила день рождения режиссера. Как рассказала Собчак, у нее с Богомоловым вошло в привычку организовывать праздники друг для друга — День рождения режиссера провели силами журналистки.

Собчак и Богомолов вместе с 2019 года. Однако психолог Вероника Степанова считает, что у возлюбленных достаточно тяжелые отношения из-за характера мужчины.