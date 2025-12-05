«Гнев и возмущение». Психолог оценил эмоциональное состояние Долиной

Психолог Кирилл Липский в разговоре с Рамблером оценил эмоциональное состояние певицы Ларисы Долиной в ходе интервью касательно ситуации вокруг ее квартиры.

Основываясь исключительно на том небольшом отрывке интервью Долиной, который уже опубликовал «Первый канал», можно отметить, что у певицы преобладает эмоциональное состояние в формате смеси гнева, подавленного возмущения и фрустрации. В глаза бросается высокий уровень напряжения певицы. Она демонстрирует не грусть или страх жертвы, а ярко выраженный гнев. Это видно по ее жесткой и сжатой мимике: сомкнутые губы, напряженные скулы, кожа вокруг рта складывается в складки, когда певица говорит ключевые слова, такие как «угрозы», «болезненно», «наивно» и так далее. Кроме того, ее гнев и возмущение отслеживаются по речевым паттернам. Это четкое, почти отрывистое произношение, акценты на ключевых словах. Я не вижу здесь речи человека, находящегося в спокойном состоянии, я вижу контролируемый, но энергичный выброс. Кирилл Липский Психолог, эксперт по семейным отношениям, специалист в области когнитивно-поведенческой психотерапии и гештальт-терапии

Такая эмоция Долиной, как сильный гнев, переходящий ярость, проявилась на невербальном уровне, подчеркнул специалист.

«А на вербальном уровне она постаралась сохранить информационный и даже немного отстраненный тон, если не брать в расчет какие-то кульминационные моменты в ее рассказе. Вместе с тем я бы сказал, что Долина находится в состоянии хронического высокого стресса, который находится под ее жестким контролем воли. Она старается держать удар, но получается это не слишком хорошо. Однако для того, чтобы показать тот образ, который она хочет показать, требуются очень большие усилия. Певица находится в состоянии на грани срыва, но этот срыв допустить нельзя, ведь цена этому слишком высока», - заявил психолог.

Липский также обратил внимание на взгляд Долиной во время интервью.

«Это прямой и жесткий взгляд. Долина практически не моргает и удерживает контакт с интервьюером. Но это взгляд не для усиления связи, а для демонстрации уверенности и несгибаемости своей позиции», - отметил эксперт.

Во время разговора о квартире Долина использовала «стратегию самопрезентации», добавил он.

«В этой стратегии присутствует контролируемая демонстрация силы и даже переход от обороны к нападению. Долина сознательно выстраивает не позицию уязвимой жертвы, а позицию сильного человека, который долго терпел, но теперь решил дать отпор. Вопрос о том, почему она долго молчала, Долина задает не с растерянной интонацией, а как риторический, за которым следует обоснование. И это немедленный переход в позицию объясняющего, а не оправдывающегося человека», - сказал Липский.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на то, что в ходе разговора на телевидении певица аппретировала к рациональности и наивности.

«Долина объяснила свое долгое молчание не страхом, а наивностью и рациональным решением – «чтобы не мешать следствию». Это позволяет ей сохранить лицо. Дескать, она не глупа и не труслива, а доверчива и законопослушна. Кроме того, у Долиной сработала психологическая защита, связанная с интеллектуализацией и рационализацией. Видна ее попытка контролировать сильные эмоции через логическое объяснение. Она структурирует свою историю: по определенным причинам было время для молчания, но настало время заговорить. И это создает ощущение, что Долина контролирует весь процесс», - сказал он.

Лариса Долина предстала перед зрителями человеком, пережившим глубокую психологическую травму, связанную с вторжением в ее личное пространство, с поступавшим ей угрозами и другими факторами, отметил эксперт.

«И сейчас она находится в фазе активного сопротивления, в фазе отстаивания своих границ. Ее поведение в данном случае – это защитная реакция «бей». Но эта реакция облачена в социально приемлемую форму публичного высказывания. Ее доминирующие эмоции – гнев и возмущение – сдерживаются мощным самоконтролем и направляются в стратегию изменения нарратива. И это не спонтанная реакция, а выверенные действия. Полагаю, ко всему этому она пришла с помощью специалистов. Ее публичная позиция нацелена на восстановление контроля над своей ситуацией и над своей жизненной историей. Но в связи с необходимостью выстраивать вот этот «публичный фасад» существует риск колоссального эмоционального истощения», - заключил психолог.

Певица Лариса Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве Полине Лурье. Об этом ранее сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката Лурье.