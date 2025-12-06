6 декабря исполняется 55 лет одному из ведущих участников легендарной группы «На-На» Владимиру Политову. Музыкант пришел в самый популярный российский бойз-бэнд в 1990 году. Спортивное телосложение, привлекательная внешность и талант помогли Владимиру обойти конкурентов во время серьезного конкурсного отбора на позицию бас-гитариста.

Освоившись в коллективе, Политов решил попробовать себя в качестве вокалиста. Именно он исполнил один из главных хитов 90-х — песню «Фаина». После выхода на ТВ скандального по тем временам видеоклипа Владимир стал настоящим секс-символом страны.

Безумные фанатки везде преследовали музыканта. Одна из поклонниц однажды пробралась к нему в квартиру и играла с дочкой певца, пока он не вернулся домой.

«Я у няни спрашиваю: как человек этот здесь оказался? Она вот представилась, принесла какое-то письмо по работе надо передать, таким образом. Я говорю: тоже думайте пускать. И она ходила, наверное, в течение нескольких месяцев. Помадой рисовала на стенах сердечки такие. Что у человека с головой, я не понимаю», — вспоминал в одном из интервью артист.

Несмотря на звание главного сердцееда российской эстрады, артист был женат лишь дважды. В 1999 году он женился на девушке по имени Ольга. Брак был фиктивным и задумывался ради московской прописки, но в итоге продлился почти 10 лет. В союзе с первой супругой у Владимира родилась дочь Алена. Пара рассталась друзьями.

В 2021 году исполнитель женился второй раз. Его избранницей вновь стала девушка по имени Ольга. Политов познакомился с ней в 2017 году на концерте в Благовещенске. В 2023 году на передаче «Звезды сошлись» Владимир рассказал, что у него родился сын Артем.

Как сейчас выглядит главный «нанаец» страны — смотрите в галерее «Рамблера».