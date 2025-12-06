Вся жизнь «На-На»: Владимиру Политову — 55 лет

Александр Котлеткин
Солист музыкальной поп-группы «На-На» Владимир Петрович Политов во время пресс-конференции на концерте «Звездный прибой» в Севастопольской бухте, 1993 год
Солист музыкальной поп-группы «На-На» Владимир Петрович Политов во время пресс-конференции на концерте «Звездный прибой» в Севастопольской бухте, 1993 год 
Солисты поп-группы «На-На» Владимир Асимов, Владимир Левкин, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин во время выступления на концерте лауреатов хит-парада «Звуковой дорожки», посвященном 75-летию газеты «Московский комсомолец», в Государственном Кремлевском дворце, 1994 год
Солисты поп-группы «На-На» Владимир Асимов, Владимир Левкин, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин во время выступления на концерте лауреатов хит-парада «Звуковой дорожки», посвященном 75-летию газеты «Московский комсомолец», в Государственном Кремлевском дворце, 1994 год 
Солисты музыкальной поп-группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Владимир Асимов, Павел Соколов, Владимир Политов удостоенные звания Заслуженных артистов Российской Федерации, во время вручения государственных наград в Министерстве культуры Российской Федерации, 2001 год
Солисты музыкальной поп-группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Владимир Асимов, Павел Соколов, Владимир Политов удостоенные звания Заслуженных артистов Российской Федерации, во время вручения государственных наград в Министерстве культуры Российской Федерации, 2001 год 
Участники группы «На-На» Павел Соколов, Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов во время презентации фильма «Миша или Новые приключения Юлии» - второй части скандального фильма «Юлия»- в культурно-развлекательном комплексе Golden Palace, 2007 год
Участники группы «На-На» Павел Соколов, Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов во время презентации фильма «Миша или Новые приключения Юлии» - второй части скандального фильма «Юлия»- в культурно-развлекательном комплексе Golden Palace, 2007 год 
Владимир Политов в 2008 году
Владимир Политов в 2008 году 
Участник группы «На-На» Владимир Политов демонстрирует в Гостином дворе одежду из коллекции дизайнеров Анастасия и Яна Шевченко (YanaStasia) в рамках Volvo-Недели моды в Москве, 2011 год
Участник группы «На-На» Владимир Политов демонстрирует в Гостином дворе одежду из коллекции дизайнеров Анастасия и Яна Шевченко (YanaStasia) в рамках Volvo-Недели моды в Москве, 2011 год 
Участники группы «На-На» Сергей Григорьев, Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов и Олег Коршунов на пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам в честь 25-летия коллектива, 2014 год
Участники группы «На-На» Сергей Григорьев, Вячеслав Жеребкин, Владимир Политов и Олег Коршунов на пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам в честь 25-летия коллектива, 2014 год 
Участник группы «На-На» Владимир Политов на пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам в честь 25-летия коллектива, 2014 год
Участник группы «На-На» Владимир Политов на пресс-конференции, посвященной предстоящим концертам в честь 25-летия коллектива, 2014 год 
Участник группы «НА-НА» Владимир Политов выступает на концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2023 год
Участник группы «НА-НА» Владимир Политов выступает на концерте XXXII Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», 2023 год 
Владимир Политов в 2024 году
Владимир Политов в 2024 году 
Кадр из соцсетей Владимира Политова
Кадр из соцсетей Владимира Политова 
Кадр из соцсетей Владимира Политова
Кадр из соцсетей Владимира Политова 
Кадр из соцсетей Владимира Политова
Кадр из соцсетей Владимира Политова 
6 декабря исполняется 55 лет одному из ведущих участников легендарной группы «На-На» Владимиру Политову. Музыкант пришел в самый популярный российский бойз-бэнд в 1990 году. Спортивное телосложение, привлекательная внешность и талант помогли Владимиру обойти конкурентов во время серьезного конкурсного отбора на позицию бас-гитариста.

Освоившись в коллективе, Политов решил попробовать себя в качестве вокалиста. Именно он исполнил один из главных хитов 90-х — песню «Фаина». После выхода на ТВ скандального по тем временам видеоклипа Владимир стал настоящим секс-символом страны.

Безумные фанатки везде преследовали музыканта. Одна из поклонниц однажды пробралась к нему в квартиру и играла с дочкой певца, пока он не вернулся домой.

«Я у няни спрашиваю: как человек этот здесь оказался? Она вот представилась, принесла какое-то письмо по работе надо передать, таким образом. Я говорю: тоже думайте пускать. И она ходила, наверное, в течение нескольких месяцев. Помадой рисовала на стенах сердечки такие. Что у человека с головой, я не понимаю», — вспоминал в одном из интервью артист.

Несмотря на звание главного сердцееда российской эстрады, артист был женат лишь дважды. В 1999 году он женился на девушке по имени Ольга. Брак был фиктивным и задумывался ради московской прописки, но в итоге продлился почти 10 лет. В союзе с первой супругой у Владимира родилась дочь Алена. Пара рассталась друзьями.

В 2021 году исполнитель женился второй раз. Его избранницей вновь стала девушка по имени Ольга. Политов познакомился с ней в 2017 году на концерте в Благовещенске. В 2023 году на передаче «Звезды сошлись» Владимир рассказал, что у него родился сын Артем.

Как сейчас выглядит главный «нанаец» страны — смотрите в галерее «Рамблера».