Организатор аферы с квартирой Долиной скрывается за рубежом

Главный организатор преступления, связанного с обманом певицы, народной артистки России Ларисы Долиной, скрывается за рубежом. Злоумышленника, курировавшего действия осужденных исполнителей мошеннической схемы, пока не поймали. Об этом в пятницу, 5 декабря, сообщил телеканал РЕН ТВ.

— Неустановленное лицо, фигурирующее в материалах громкого уголовного дела, скрывается за границей, и правоохранительные органы ведут работу по его экстрадиции, — говорится в материале.

30 ноября вынесли приговор обвиняемым в мошенничестве с квартирой певицы. На скамье подсудимых оказались четыре человека: Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа. Злоумышленники получили до семи лет колонии. Им также назначили штраф до миллиона рублей.

До этого Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. После этого в Сети начали массово «отменять» певицу. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Дмитрия Кваши о наиболее распространенных случаях, когда покупатель может лишиться недвижимости.