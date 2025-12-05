В поведении Долиной заметили негативные признаки на фоне скандала

Певице Ларисе Долиной удалось скрыть переживания, но поза и мимика выдают ее эмоциональный дисбаланс. Как сообщает «Абзац», такую оценку поведению артистки в первом «квартирном» интервью сделала профайлер Ольга Дружкова.

Физиогномист обратила внимание на нижнюю челюсть Долиной — она почти не двигается. Это указывает на гипертонус и «колоссальное» внутреннее напряжение.

«Человек находится в максимальном эмоциональном стрессе. Обратите внимание на произношение "судебные разбирательства": она "съедает" слоги именно в слове с высокой эмоциональной нагрузкой. Это почти всегда маркер не языка, а психики в моменте», — заметила Дружкова.

Эксперт добавила, что поза артистки — жестко фиксированная, со скрещенными руками. Профайлер считает, что это говорит о закрытости Долиной. Такие позы характерны для людей, которые не хотят сближения и держат дистанцию — внутренне они готовы к некоему нападению.

Дружкова также отметила, что вопросы не удивляли певицу — скорее всего, она много раз репетировала свою речь или уже отвечала на эти вопросы.

«То, как она держится, феноменально: она не стремится казаться мягкой или доступной. Это стиль человека, который много лет сталкивался с критикой, привык защищать свое имя и давно живет в таком режиме», — заключила профайлер.

Напомним, что скандал вокруг Долиной разгорелся после того, как она продала свою квартиру в центре Москвы. Артистка заявила, что стала жертвой мошенников, и обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной. Суд встал на сторону Долиной, вернув ей квартиру, но не обязал компенсировать деньги покупателю — Полине Лурье.