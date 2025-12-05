«Я что, на квартиру кого-то обманула»: Лолита о переедании и вечеринке Ивлеевой

Певица Лолита Милявская заявила, что не испытывает чувства вины за переедание и не переживает из-за травли, связанной с «голой вечеринкой». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Вечеринка Ивлеевой с дресс-кодом almost naked (с англ. «почти голый») прошла в Москве в конце 2023 года. После публикации фото и видео с вечеринки активисты начали отправлять жалобы на ее организаторов и участников в госорганы, а также подали иски к Ивлеевой.

Сама Ивлеева, а также гости вечеринки - Филипп Киркоров, Лолита и другие - позже опубликовали видео с извинениями. Лолита упомянула травлю, связанную с «голой вечеринкой», отвечая на вопрос о скандале вокруг дела о квартире певицы Ларисы Долиной. Лолита подчеркнула, что не комментирует новости о своих коллегах.

«Про травлю можете спросить меня только про мою. Она была на всю страну. Мне на нее было наплевать», - заявила певица.

Также она рассказала, что недавно опаздывала на самолет и очень много съела. Певица боялась опоздать на концерт и ела «на нервной почве».