«Меня потрясывало»: Клава Кока рассказала о страшном инциденте

Певица Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) на концерте «Танцы! Елка! МУЗ-ТВ» поделилась историей, которая произошла с ней накануне. После церемонии награждения «Яндекс Музыки» в Доме Музыки она вместе с Валерией, Иосифом Пригожиным и Катей IOWA застряла в лифте, передает kp.ru.

В интервью Кока поделилась, что ситуация вызвала у нее сильный страх, особенно после просмотра фильма, где главная героиня трагически погибает, пытаясь выбраться из застрявшего лифта. После произошедшего Клава Кока даже опоздала на репетицию на МУЗ-ТВ. У нее не было ни сил, ни настроения, заявила певица.

«Меня немного потрясывало, потому что мы очень перенервничали. Жара стояла невыносимая, и мы все стояли как селедки в бочке», — сообщила артистка.

По словам певицы, она понимала, что ничего страшного не произойдет, однако страх все равно у нее был. Вместе с тем Клава Кока заявила, что компания у нее «была супер».

Клава Кока сделала неожиданное заявление о своем возрасте

Ранее Клава Кока отреагировала на критику журналиста Сергея Соседова в адрес артистки Люси Чеботиной. Она отметила, что высказывания не имеют под собой оснований. Она напомнила, что не раз сама становилась объектом его возмущений.