Покупательница Лурье отказалась от предложения Долиной

Покупательница квартиры Ларисы Долиной Полина Лурье отказалась заключать мировое соглашение с народной артисткой России Ларисой Долиной, выступившей с предложением возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко пояснила, что основная причина отказа связана с предложением артистки возвратить деньги в рассрочку без учета инфляции, передает ТАСС.

Свириденко добавила, что такие условия не устроили Лурье, которая ранее уже обратилась с соответствующим иском в Верховный суд России. Она уточнила, что предложение о мировом соглашении поступило только после подачи иска в суд высшей инстанции.

По словам адвоката, Лурье настаивала именно на полной и справедливой компенсации за квартиру, а не на условия, предложенные со стороны Ларисы Долиной.

Ранее Лариса Долина объяснила свое длительное молчание шоком и подпиской о неразглашении.

Верховный суд России истребовал материалы дела по квартире Ларисы Долиной. Жалоба по квартире на решения нижестоящих судов была зарегистрирована во вторник. Покупательница Полина Лурье пытается добиться признания сделки действительной и получения квартиры.

Напомним, в последние месяцы покупатели квартир на вторичном рынке столкнулись с ситуацией, когда продавец через суд возвращает жилье, заявляя о давлении или заблуждении. Эта схема получила название «схема Долиной» после того, как Лариса Долина смогла через суд вернуть проданную квартиру, заявив о мошенничестве.