Долг блогера Лерчек вырос на несколько миллионов

Задолженность блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) увеличилась на 3 миллиона рублей. Теперь налоговая задолженность блогерши достигла нового антирекорда. Она составляет 173 122 732 рубля, передает Telegram-канал «Звездач».

Финансовые трудности увеличиваются, но будущая мама не проявляет беспокойства, говорится в публикации. Лерчек активно делится в соцсетях радостными моментами с возлюбленным Луисом Сквиччиарини и занимается украшением дома к Новому году.

27 ноября сообщалось, что блогер Лерчек, помещенная под домашний арест по делу о незаконном выводе денег за границу, была на 25-й неделе беременности и у нее возникли проблемы со здоровьем. Данной информацией поделился жених Лерчек Луис Сквиччиарини.

Дети блогера Лерчек рады, что в их семье ожидается пополнение

Напомним, что Лерчек и ее бывшего мужа Артема Чекалина обвиняют в незаконном выводе за границу более 250 миллионов рублей, полученных при продаже фитнес-марафонов блогера. Летом 2024 года Чекалины развелись после 12 лет брака, у них трое детей: двойняшки Алиса и Богдан 2016 года рождения и сын Лева 2022 года рождения.