Самойлова со слезами рассказала о браке с Джиганом

Новость о разводе Оксаны Самойловой и Джигана вызвала неоднозначную реакцию у публики. Пока одни сочувствовали яркой звездной паре, другие утверждали, что это все утка, а точнее, прогрев перед запуском совместного шоу. И вот, наконец, состоялась премьера проекта о семейной жизни блогерши и рэпера. Об этом Оксана сообщила у себя в соцсети.

© WomanHit.ru

Подписчики в комментариях моментально обрушились на Самойлову с одним и тем же вопросом — а реален ли развод?

«Не поняла, так в итоге развод будет? Или развели здесь только нас?», «Объясните мне кто-нибудь, то есть то что я переживала за семью, мои эмоции… Над этим пошутили?», «То есть развод липа?», «Так надоели эти качели, что уже вообще неинтересно ничего», — высказались фолловеры.

Также ТГ-канал Super опубликовал отрывок из шоу, где Самойлова со слезами на глазах рассказывает о проблемах в браке.

Джиган прокомментировал съёмки в реалити на фоне развода с Оксаной Самойловой: «Я бы отказался»

«День дела обстоят плохо. У нас нет абсолютно никакого эмоционального контакта. У Дениса есть одна неприятная для меня тема: ему кажется, что все, что я делаю — так и должно быть», — пожаловалась на мужа Оксана.

Самойлова добавила, что хочет, наконец, выбирать себя, а не быть просто мамой и женой.