Васильеву жестко ответили на критику России

Зампред Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов ответил на критику России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева. Как сообщает News.ru, он назвал его слова кощунством.

Иванов отметил, что общественное порицание у россиян вызывает не факт отъезда из страны, а публичное глумление над Россией и теми, кто в трудную минуту продолжает «работать на ее благо».

«Подобные слова Васильева, будто Россия "проклинает" уехавших, — это глубоко ошибочная и вредная позиция. Сравнивать себя с великими русскими эмигрантами, которые страдали в разлуке с родиной, — это кощунство», — заявил он.

Депутат добавил, что позиция телеведущего, который демонстративно отказывается возвращаться в Россию, но продолжает сохранять здесь бизнес, достойна сожаления.