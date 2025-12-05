Раскрыта суть предложенного Долиной мирового соглашения по квартире

Певица Лариса Долина предложила заключить мировое соглашение покупательнице ее квартиры в Москве Полине Лурье. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на адвоката Лурье.

По словам юриста, в день обращения в Верховный суд России с жалобой на решения нижестоящих инстанций, отменивших сделку по квартире, но не вернувших Лурье 112 миллионов рублей за нее, от представителя артистки поступило предложение о мировом соглашении. Его суть заключается в поэтапном возврате денег — без учета инфляции и в рассрочку на несколько лет. Этот вариант Лурье не устраивает, она отказалась от предложения.

Ее адвокат отметила, что Полина является добросовестным покупателем и настаивает на получении купленной недвижимости. Лурье даже оплатила налог на имущество за 2024 год. Она отказывается от публичных выступлений по этой ситуации, предпочитая решать ее в правовом поле.

Певица впервые высказалась о скандале вокруг продажи ее квартиры — в интервью программе «Пусть говорят» на Первом канале она заявила, что сначала была в шоке и не понимала, как «жить дальше». После начала же судебных разбирательств она дала подписку о неразглашении обстоятельств дела.

Верховный суд России истребовал материалы дела об оспаривании сделки купли-продажи квартиры. В ближайшее время пройдет заседание по жалобе Лурье.

Долина стала жертвой мошенников в августе 2024 года. Под руководством аферистов она продала квартиру в Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя Полина Лурье. В конце ноября 2025 года суд рассмотрел жалобу Лурье и постановил, что жилье должно остаться в собственности певицы.