Певица Лариса Долина предложила поэтапно возвращать деньги за квартиру в Хамовниках покупательнице Полине Лурье. Об этом в пятницу, 5 декабря, рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко.

По словам юриста, в день, когда Верховный суд РФ истребовал материалы дела о квартире, от представителя Долиной поступило предложение заключить мировое соглашение.

Свириденко не раскрыла всех условий сделки, но уточнила, что обсуждалась схема постепенного возврата средств за квартиру на протяжении нескольких лет без учета инфляции и без компенсации процентов при хранении денег в банке.

Адвокат отметила, что ее клиентка уже уплатила налог на имущество за спорную квартиру за 2024 год и в следующем году столкнется с аналогичным платежом за 2025-й. При этом Лурье продолжает считать себя добросовестным покупателем и настаивает на возврате квартиры через суд, а не на денежной компенсации.

— Полина не намерена наживаться на этой ситуации, но и соглашаться на кабальные условия не будет, — заявила Свириденко в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что Верховный суд России, скорее всего, направит дело между Ларисой Долиной и Полиной Лурье на новое рассмотрение. Какое решение может принять Верховный суд и как это повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».