Гонорар Вани Дмитриенко резко взлетел

За последние два месяца значительно увеличилась стоимость выступлений певца Вани Дмитриенко на частных мероприятиях. Об этом информирует Shot.

По данным Telegram-канала, в сентябре прошлого года гонорар 20-летнего исполнителя за одно выступление составлял 5 миллионов рублей. Сейчас его цена выросла до 7 миллионов. Это повышение связано с повышенным спросом после успешного концерта на стадионе в Москве, который сделал Дмитриенко одной из самых востребованных звезд. У певца осталось всего несколько свободных дат до Нового года.

Дмитриенко и его девушка, актриса Анна Пересильд, готовы исполнить песню «Силуэт» за дополнительную плату. Эта популярная пара уже начала принимать совместные заказы на выступления в следующем году, что открывает новый премиальный сегмент в их карьере.

Ранее СМИ сообщили, что 20-летний артист Ваня Дмитриенко запрашивает гонорар в размере 15 миллионов рублей за выступление на корпоративном мероприятии. Кроме того, он настаивает на предоставлении просторной гримерки с удобствами, белых брендовых носков для всей своей команды и шоколадных яиц.