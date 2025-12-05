Звезда «Секса в большом городе» в 69 лет вышла замуж

Известная по роли Саманты в сериале «Секс в большом городе» актриса Ким Кэтролл в 69-летнем возрасте в четвертый раз вышла замуж. Ее избранником стал звукорежиссер Рассел Томас, сообщает издание People.

Церемония прошла в Лондоне 4 декабря и была камерной. В ней приняли участие лишь 12 гостей, а в своих речах новобрачные сделали акцент на важности семьи, близких и партнерского отношения друг к другу.

Кэтролл и Томас познакомились в Лондоне на записи телепередачи, в которой принимала участие актриса. Вскоре звукорежиссер написал звезде личное сообщение в соцсети X, с которого начался их роман.

«В нем есть что-то бунтарское, и меня это подкупило», — признавалась артистка.

Ранее Кэтролл трижды была замужем. Ее супругами были Ларри Дэвис, Андре Лайсон и дизайнер аудиооборудования Марк Левинсон.