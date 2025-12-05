Иосиф Пригожин рассказал, как его семью мошенники лишили жилья

Иосиф Пригожин поделился неприятной историей из жизни, связанной с мошенничеством. Сегодня эта тема является особенно актуальной в свете того, что произошло с квартирой Ларисы Долиной. Продюсер рассказал, что его семья несколько лет назад пострадала от мошеннических действий.

«Ни суд, ни кто-то еще не помог. Я не вмешивался, потому что у нас были разногласия. Я был противником каких-то ситуаций», — поделился Пригожин в беседе с «Абзацем».

По словам Иосифа, к ним явилась микрозаймовая организация, «развела тещу и бывшую жену», переписав без их присутствия жилье на себя. Пригожин позднее обращался в полицию, однако это не дало никаких результатов.

Долина прокомментировала скандал с квартирой

Он отметил, что Долина оказалась более влиятельной персоной, чем он, поэтому ей удалось отбить квартиру. Что касается Ларисы Александровны, то сегодня артистка обратится к публике. Напомним, она стала объектом хейта из-за того, что суд вернул ей квартиру. При этом покупательница Полина Лурье лишились как средств, так и жилья.