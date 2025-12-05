Суд отказал Прилучному в пересмотре дела по спору с Муцениеце

Точка в этом конфликте поставлена.

Рассмотрение дела по спору Павла Прилучного и Агаты Муцениеце не получит своего продолжения. Суд отказал актеру в его пересмотре, о чем сообщает телеграм-канал «Суды общей юрисдикции г. Москвы».

«Оставлено без изменения решение Головинского районного суда города Москвы от 25 июля 2025 года по иску Павла Прилучного к Агате Прилучной», — говорится в источнике.

Пресс-служба судов добавляет, что актеру ранее также было отказано судом первой инстанции в изменении соглашения об определении места жительства сына, а также в расторжении соглашения об алиментах. Актер обжаловал данное решение, отметив, что Тимофей проживает вместе с ним, а не с матерью. Однако апелляционная инстанция встала на сторону Агаты и оставила все без изменений. Сейчас Муцениеце точно не до судов. На этой неделе актриса явила на свет своего третьего ребенка. У звезды «Закрытой школы» и Петра Дранги родилась дочка. Пол малышки Агата рассекретила еще несколько месяцев назад.