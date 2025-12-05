Кто в России зарабатывает на ошибке Долиной: главное о скандале вокруг певицы

Певица Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры под влиянием мошенников. Почему эта история «прогремела на всю страну», и какое влияние она оказала на рынок недвижимости, разбиралась «Комсомольская правда».

В августе 2024 года пять человек попытались попасть в 5-комнатную квартиру Ларисы Долиной в центре Москвы. Охранники вызвали полицию, которой были предъявлены документы о том, что квартира певицей продана. По заявлению Ларисы Долиной она попала под влияние мошенников, которые уверили ее, что квартиру необходимо продать, чтобы обезопасить жилье и обещали, что сделка будет фиктивной.

Недвижимость купила 35-летняя предпринимательница и мать-одиночка Полина Лурье, она заплатила за квартиру 112 млн рублей. А Лариса Долина передала вырученные деньги курьеру.

«Когда стало понятно, что все это - преступная схема, Долина подала в суд, требуя признать сделку недействительной. Певица заявила, что стала жертвой мошенников и в момент продажи квартиры не отдавала отчета своим действиям. Предоставила заключение психолого-психиатрической экспертизы. И Хамовнический суд Москвы принял решение: квартира остается 70-летней Ларисе Долиной», - отмечает издание.

При этом суд не обязал певицу вернуть 112 миллионов, которые заплатила покупательница. По сути, ей предложили отсуживать эти деньги у мошенников. Полина Лурье не согласилась с этим решением суда, но проиграла апелляцию. В итоге дело дошло до Верховного суда.

Последствия скандала

После истории с Долиной суды захлестнули аналогичные иски от пенсионеров, якобы обманутых мошенниками, которые требовали вернуть им квартиры. При этом деньги отдавать назад они не планируют, рассказал адвокат Вадим Багатурия.

«На мой взгляд, историей воспользовались ушлые риелторы и юристы. Они начали искать пенсионеров, недавно продавших квартиры, чтобы от их имени идти в суд. И зарабатывают на этом десятки миллионов рублей», - пояснил он.

При этом он усомнился в том, что без своего влияния и связей Долина выиграла бы это дело, так как «нет взаимосвязи между тем, что она продала квартиру, и тем, как она спустя пару недель распорядилась полученными деньгами». А сделка проходила не мгновенно и странно, что Долина ничего не понимала все это время, отметил юрист.

«По идее, все должны были откатить до исходной позиции: Долиной возвращают квартиру, а сама Долина возвращает Лурье полученные от нее деньги. Но тут добропорядочный покупатель остался и без купленной недвижимости, и без денег», - пояснил он.

Никто из опрошенных изданием экспертов не мог вспомнить похожих судебных решений до «казуса Долиной». Однако вице-президент Гильдии риелторов Московской области Роман Вихлянцев уточнил, что с начала года по России было только 300 эпизодов, когда суды вернули пенсионерам квартиры. Но пока нет анализа данных, как растет динамика выигранных «жертвами мошенников» дел.

Влияние на рынок недвижимости

Ситуация уже оказала влияние на рынок недвижимости, так как покупатели либо вообще отказываются от вариантов, где владельцем является пожилой человек, либо говорят, что готовы рассмотреть их только при большой скидке, заметил Роман Вихлянцев.

«Мы видим отток покупателей жилья во вторичке (…) Я лично знаю много случаев, когда люди, которые собирались приобретать недвижимость, выбирали вариант с новостройкой только для того, чтобы исключить риски расторжения сделок», - заявил он.

Кто воспользовался ситуацией

При этом на скандале активно зарабатывают пиарщики, рассказал основатель агентства «Взрывной PR» Роман Масленников.

«Для пиарщиков любой негатив, любое модное слово или имя - повод предложить клиенту кампанию, которая гарантированно привлечет внимание. Например, какой-нибудь суши-бар заявляет, что начал выпускать роллы имени Ларисы Долиной, а онлайн-школа якобы приглашает Ларису Долину выступить спикером курсов «Как успешно продать недвижимость»», - пояснил он.

Так, одна из сетей ресторанов быстрого питания уже заявила, что дом Ларисы Долиной исключен из адреса доставки до тех пор, пока покупательнице не будут полностью возвращены деньги.

«Кроме того, на имени Долиной сейчас активно зарабатывают организаторы концертов. Это все чушь, что люди якобы сдают билеты на ее концерты в знак протеста. На самом деле, этот скандал сделал ее куда более востребованной», - констатировал Роман Масленников.

Как обезопасить себя при покупки квартиры

Эксперты посоветовали покупателям для того, чтобы обезопасить себя, приобретать недвижимость только через аккредитив, когда банк гарантирует продавцу перевод денег лишь после полного завершения сделки. А также требовать от продавца не только справку из ПНД, что он здоров, но заявление, что собственник не участвует ни в каких операциях силовиков. Стоит также снимать все беседы с владельцем недвижимости на видео.

Долина прокомментировала скандал с квартирой

Ранее продюсер «Иванушек International» Олеся Сазыкина заявила, что не может продать квартиру отца из-за ситуации вокруг жилья певицы Ларисы Долиной. На проблемы с продажей недвижимости из-за скандала с Долиной пожаловалась и певица Слава. По ее словам, потенциальные покупатели теперь с опаской относятся к сделкам со знаменитостями.