Выяснилось, сколько миллионов потеряет Долина после скандала с квартирой

В шоу-бизнесе считают: скандальная ситуация с квартирой не сильно скажется на предновогодних доходах Ларисы Долиной. А вот с заработками в следующем году могут возникнуть вопросы. По мнению именитого продюсера Сергея Лаврова, если бы Лариса Александровна поступила бы по-другому, могла бы в два раза увеличить гонорар и заработать немало дополнительных миллионов. Но теперь – вряд ли.

— Сейчас говорят: «Вот, у Долиной отнимут все новогодние корпоративы, она денег лишится», — говорит Лавров. – Во-первых, у нее новогодних корпоративов никогда особо и не было. Невозможно отнять то, чего нет. По большому счету Долину никогда и никто на корпоративы не звал. У нее всегда были заработки другого плана: правительственные концерты, выступления на площадях, на праздниках. Например, на Дне города. Вот здесь она хорошо зарабатывает. — Сейчас столько хейта на нее льется — врагу не пожелаешь, — продолжает Лавров. - Заходишь в соцсети – одна Долина. Я в свое время много ей концертов сделал. Да, она – непростая, с характером. Очень требовательная, но она — не кидалово, которая может взять и не приехать. По словам Лаврова, в топ-артистов по гонорарам Долина никогда не входила. Получала, если судить по расценкам звезд эстрады, средне. — Когда она была со Спицыным, у нее гонорар был в районе пятисот тысяч рублей, - объясняет Сергей. — Потом поднялся до одного миллиона. Мне кажется, если бы она вернула деньги покупательнице, то ей можно было ставить смело и 2 миллиона рублей. Были бы, что называется, и «овцы целы, и волки сыты». Теперь же этой возможности, а, как следствие, и дополнительных миллионов Долина может лишиться. — У нас народ любит сопереживать: когда кому-то плохо, они хотят помочь, — говорит Лавров. — Если бы с покупательницей квартиры она бы договорилась, было бы по-другому. Могла бы работать и частями ей деньги отдавать. Знаете, как говорят: «Должен – не спорю, отдам не скоро». Но она ездила бы в туры и могла бы спокойно отдавать по 200-300 тысяч с концерта.

Долина прокомментировала скандал с квартирой