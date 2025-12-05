56-летняя Дженнифер Лопес восхитила публику новым видео, которое опубликовала в личном блоге. Артистка показала кадры одного из своих шоу, где исполняет хит 2001 года. Певица вышла на сцену в откровенном образе — бра, стрингах и сетчатых колготках. Она продемонстрировала динамичную хореографию, идеальную физическую форму, рельефный пресс и подтянутое тело.

Публикация мгновенно собрала тысячи откликов. Пользователи восхищались внешним видом звезды, удивляясь её возрасту.

«Какие 56?», «Произведение искусства», «Какая огромная работа над собой!», «Сколько труда вложено в эту фигуру», «Сколько часов она провела в спортзале?», — пишут комментаторы.

О своей новой резиденции в Лас-Вегасе Лопес объявила ещё в мае. Серия концертов пройдёт в декабре, январе и марте. Для певицы это не первый подобный опыт: с 2016 по 2018 год она дала 120 шоу в казино города, заработав более 100 миллионов долларов. Согласно ожиданиям, выступление 30 декабря станет одним из самых масштабных в её карьере.