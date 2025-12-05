«У него больше привилегий»: стали известны подробности службы Macan

После того как в сети появилось фото рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в военной части, где он якобы проходит срочную службу без каких-либо привилегий, Super решил выяснить, так ли это на самом деле.

© Соцсети

По информации нашего инсайдера, для комфорта артиста предусмотрены значительные послабления.

«Возможности заснять Макана нет, потому что его хорошо охраняют, он всегда ходит в сопровождении офицеров. Судя по тому, что он на фото стоит без портупеи, можно сделать вывод, что у него больше привилегий, чем у обычного солдата», — рассказал наш источник.

Информатор отметил, что снимать певца запрещено — кадры в столовой сделал военнослужащий по контракту. При этом смотреть на звезду можно.

«Про то, что на него нельзя смотреть — это вброс. Его служба проходит вдали от глаз. Выражаясь армейским словом — «фишковая», то есть он как бы есть, но на деле он не участвует в жизни армии, в построениях, в уборке внешней территории и так далее», — сообщает инсайдер.

По словам собеседника Super, телефоны на время учебных стрельб, если на них присутствует рэпер, забирают даже у офицеров, для того чтобы его никто не фотографировал.