«У него больше привилегий»: стали известны подробности службы Macan

Macan проходит срочную службу на особых условиях: «У него больше привилегий» — эксклюзив Super
После того как в сети появилось фото рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) в военной части, где он якобы проходит срочную службу без каких-либо привилегий, Super решил выяснить, так ли это на самом деле.
По информации нашего инсайдера, для комфорта артиста предусмотрены значительные послабления.
«Возможности заснять Макана нет, потому что его хорошо охраняют, он всегда ходит в сопровождении офицеров. Судя по тому, что он на фото стоит без портупеи, можно сделать вывод, что у него больше привилегий, чем у обычного солдата», — рассказал наш источник.
Информатор отметил, что снимать певца запрещено — кадры в столовой сделал военнослужащий по контракту. При этом смотреть на звезду можно.
«Про то, что на него нельзя смотреть — это вброс. Его служба проходит вдали от глаз. Выражаясь армейским словом — «фишковая», то есть он как бы есть, но на деле он не участвует в жизни армии, в построениях, в уборке внешней территории и так далее», — сообщает инсайдер.
По словам собеседника Super, телефоны на время учебных стрельб, если на них присутствует рэпер, забирают даже у офицеров, для того чтобы его никто не фотографировал.